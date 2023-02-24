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'Fıs Fıs İsmail’den seçimler ertelensin çıkışı: Yıkılırız, ayağa kalkamayız

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın ‘seçimler ertelensin’ çıkışıyla başlayan tartışmaya katılan son isim, daha önce kullandığı “Kadınlar tayt giymesin”, “Metroda öpüşürsen ben devreye girerim” ifadeleriyle tepki çeken ve Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Fıs Fıs İsmail' karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı oldu.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 05:57
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'Fıs Fıs İsmail’den seçimler ertelensin çıkışı: Yıkılırız, ayağa kalkamayız

'Fıs Fıs İsmail’den seçimler ertelensin çıkışı: Yıkılırız, ayağa kalkamayız
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin 11 kentinde 43 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu.

Deprem felaketinin ardından 14 Mayıs’ta yapılacağı işaret edilen seçimlerin akıbeti de tartışma konusu oldu.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın seçimlerin bir yıl süreyle ertelenmesi çıkışıyla başlayan tartışmaya katılan son isim ise daha önce kullandığı “Kadınlar tayt giymesin”, “Metroda öpüşürsen ben devreye girerim” ifadeleriyle tepki çeken ve Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Fıs Fıs İsmail' karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı oldu.

"YIKILIRIZ, AYAĞA KALKAMAYIZ"

Yağcı, sosyal medya hesabından oaylaştığı videoda, ülke olarak çok büyük bir felaketle karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Böyle bir felaketin arkasından Mayıs 14'te bu ülke seçimi kaldıramaz. İnanın ki yıkılırız, ayağa kalkamayız. Rica ediyorum seçimleri 2024'ün Mayıs 14'üne erteleyelim. Hiçbir siyasi parti hazine yardımını almasın. Bütün hazine yardımları bu 10 ilimize gönderilsin ve bu 10 ilimiz ayağa kalksın" ifadelerini kullandı.

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