﻿Fişekhane'de 2023 sanatla başlıyor

200 yıla yakın bir tarihi geçmişin uluslararası standartlardaki restorasyonu ile İstanbul'a yepyeni bir soluk getiren Fişekhane, yeni yılın ilk ayında ziyaretçilerine eşsiz içerikler sunuyor.

17 Ocak'ta Cello Paradiso, 31 Ocak'ta Kerem Görsev Trio ile başlayacak müzik seçkisi 1 Şubat'ta Gökhan Aybulus ile devam edecek.

Çocuk şarkılarını caz formunda, Duende Global yapımcılığıyla çocuklarla buluşturacak interaktif konser Jazz for Kids ile 28 Ocak'ta başlayacak müzikal programlar, 4 Şubat'taki W.A. Mozart'ın en sevilen eserlerinden Sihirli Flüt Operası'ndan ilhamla kurgulanan Papagenolar ile devam edecek.

Fişekhane'nin zengin tiyatro takvimi, 9 Ocak'ta Uygur Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu Paraya Hayır oyununun galası ile devam edecek. Ocak ayında yetişkinler için 79 doğumlu Fransız yazar Floran Zeller'in yazdığı Defne Kayalar ve Engin Hepileri'nin sahnede buluştuğu "Anne" oyunu, Nazım Hikmet'in ölümünün 50. yıldönümü için Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği "Yaşamaya Dair", Zerrin Tekindor'un sahnede devleştiği "Toz", Serkan Keskin'in performansı ile "Cimri" ve Deniz Çakır, Sumru Yavrucuk'un İki Rum kadının gitmek ve kalmak arasındaki yaşanmışlıklarını yansıttığı "Tatavlada Son Dans" tiyatroları ile çocuklar için de Uygur ve Altınok tiyatrolarının Gökkuşağı Altında, Kurbağa Prens, Alaaddin'in Sihirli Lambası oyunları ve daha birçok yetişkin ve çocuk oyunu Fişekhane'de seyirci ile buluşacak.

Fişekhane'de yer alan ve Contemporary İstanbul Vakfı'nın ilk ve tek kalıcı sanat galerisi olan Cocoon'da ise 12 Ocak'ta açılacak dijital sergi "Seçici İletken" 12 Marta kadar devam edecek.