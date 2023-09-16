Fişleme gibi yerel seçim anketi. Herkesi arayıp bu soruyu soruyorlar

Yerel seçimler seçimler yaklaşırken hem anket hem de siyasi partiler harekete geçti. Milli Gazete'de yer alan habere göre, bir anket firmasını vatandaşı arayarak sorduğu soru herkesi rahatsız etti.

(0212) 945-**-** numaralı hattan gelen aramayı açan vatandaşlara, 2019'daki yerel seçimlerde hangi adaya oy verdiği soruldu.

Sorunun devamında "Ekrem İmamoğlu'na oy verdiyseniz 1'i, Binali Yıldırım'a oy verdiyseniz 2'yi, bunların dışında bir adaya oy verdiyseniz 3'ü, oy kullanmadıysanız 4'ü, paylaşmak istemiyorsanız 5'i tuşlayabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

Açık hat üzerinden yapılan söz konusu anket, aranan kişinin kimlik bilgilerini de içerirken, akıllara fişleme ihtimali geldi. Öte yandan, anket firmasının telefon numaralarına nasıl ulaştığı da bilinmiyor.