Fıstık bahçesinde erkek cesedi bulundu
Şanlıurfa'da fıstık bahçesinde bir erkek cesedinin bulunduğu bildirildi.
Hacılar Mahallesi'ndeki fıstık bahçesinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, hareketsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri, ölen kişinin Yasin Kayran (26) olduğunu tespit etti.
Başından yaralanan Kayran'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morgunu kaldırıldı.
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