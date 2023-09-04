Fıstık kabuklarıyla elektrik üretiyorlar. Bu şehirde elektrikler hiç kesilmiyor

Editör: Turgay Beşyıldız

16 Haziran 2019 Pazar günü eşi benzeri görülmemiş bir elektrik kesintisi tüm Arjantin'i elektriksiz bıraktı. Operasyonel bir hata (hala araştırılmaktadır) büyük bir arızaya yol açtı ve Arjantin arabağlantı sisteminin tamamının 13 saatten fazla kesilmesine neden oldu; kesinti Uruguay ve Paraguay'daki birçok şehri de etkiledi. Toplamda 50 milyondan fazla insan tamamen karanlıkta kaldı.

Bütün bunlar olurken, Córdoba eyaletinde bulunan küçük bir kasaba olan Ticino'da 3.000 kişi hayatlarını her zamanki gibi sürdürdü; fıstık kabuğundan elektrik üretimi sayesinde enerji hizmeti etkilenmedi. Bugün bu biyokütle kaynağının kullanımı şehre temiz enerji sağlıyor ve yıllardır süren çevresel ve sosyal sorunun çözülmesini mümkün kılıyor.

Arjantin, Çin ve ABD'den sonra dünyanın üçüncü büyük fıstık üreticisidir. İklim koşulları nedeniyle bu ülkeden ihraç edilen ürün Avrupa ve Latin Amerika pazarlarında büyük talep görüyor. Yüksek üretim, satış büyümesi ve ihracat kayıtları çevresel bir sorun yarattı: Atılan, tarlalara dağılan ve insanların günlük yaşamını etkileyen (nemli koşullar nedeniyle) yangınlara neden olan fıstık kabukları ne yapılmalı?

O zamana kadar Lorenzatti Ruech fıstık şirketinin özel girişimi olan plan, 8 milyon dolarlık ilk yatırımla ivme kazanmaya başladı ve Ticino Biyokütle Enerji Şirketi ile büyük bir enerji santralinin kurulmasından oluşuyordu. 2018 yılında, ülke genelindeki sanayilere yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretme projelerinde yardımcı olan “RenovAR” programı aracılığıyla özel sermayeye devlet yardımı eklendi . Anlaşma, hükümetin enerjiyi istikrarlı bir fiyattan kendisinin satın almasını öngördü; genel elektrik şebekesine girdiğinde insanlara elektrik sağlamaya hazır hale geldi.

İKİ SORUN, TEK ÇÖZÜM

Fıstık kabuklarının yanması ve kasabada büyük rahatsızlık yaratan dumanın yarattığı çevre sorununa ek olarak, bir başka önemli sorun daha vardı: Ticino hiçbir zaman iyi bir elektrik şebekesine sahip olmamıştı. Ticino'nun Yönetim ve İletişim Sekreteri Pablo Margiaria “Kasabanın kötüleşmiş bir ağı var; sorun şu ki, her zaman çok sayıda elektrik kesintisi yaşadık, bunların bazıları birkaç saniye veya dakika süren, hatta saniyenin binde biri kadar süren mikro kesintilerdi. Ancak bu, bir endüstrinin üretimini iki saat boyunca felç etmek için yeterli” ifadelerini kullandı.

Artan üretim, endüstrinin genişlemesi ve yer fıstığı endüstrisine yeni oyuncuların gelmesi bağlamında enerji sorununun çözülmesi hayati önem taşıyordu. Margiaria, Arjantin fıstıklarının yaklaşık %80'inin "fıstık kuşağında" üretildiğini açıklıyor. Her yıl toplamda yaklaşık 45.000 ton fıstık kabuğu atılıyor. Artık bunlar elektrik üretmek için kullanılıyor.

ELEKTRİĞİN HİÇ KESİLMEDİĞİ KASABA

Ticino, Ulusal Enterkonnekte Enerji Sisteminin bir parçası olmasına rağmen, bir elektrik kesintisi veya kesintisi bölgenin enerji tedarikçilerini etkilediğinde, bir protokol devreye giriyor ve tüm kasaba kapalı devre aracılığıyla biyokütle enerji santraline bağlanıyor.

16 Haziran 2019'da Ticino dışında tüm ülkenin karanlığa gömüldüğü dönemde yaşananlar da bir istisna değildi. Geçtiğimiz 1 Mart'ta Arjantin'de yaklaşık 20 milyon kullanıcı, Buenos Aires eyaletindeki Atucha II nükleer santralinin yakınındaki yüksek gerilim şebekesinde çıkan yangın nedeniyle sıcak hava dalgasının ortasında karanlıkta kaldı. Bu vesileyle Ticino da güç kaynağının bakımını yaptı.