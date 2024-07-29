Fitch Fed'in kaç kez faiz indireceğini açıkladı

Fitch'ten Fed'in faiz tahmini

Kredi değerlendirme kuruluşu Fitch Ratings'den, ABD Merkez Bankası Fed için yaptığı faiz tahminini duyurdu. Amerika'daki siyasi belirlizlikten dolayı ekonominin yavaşlayacağı tespitinden bulunun Fitch Ratings analizinde bazı konulara dikkat çekildi.

Siyasetin belirsizlik alanı olmaya devam ettiği jeopolitik risklerin sürdüğü belirtinen analizde geçen yılki faiz artışlarının iş gücü piyasasında ve talepte etki göstermeye başladığı kaydedildi.

İKİ KİZ FAİZ İNDİRİMENE GİDİLECEK

Fitch Ratings'e göre bu yıl iki kez faiz indirimine gidecek. Amerikada resesyon beklenmediği belirtilen analizde, iki kez faiz indirimine gidilebileceğini duyuran Fitch, son enflasyon ve iş gücü piyasasa verilerinin bunu desteklediği kaydedildi.

Analizde, "Kasımda yapılacak ABD seçimleri, küresel kredi politikaları için bir dönüm noktası olabileceğinden, küresel krediler için özellikle önemli olacak" denildi.