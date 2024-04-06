Fitch Pegasus'un kredi notunu teyit etti

Kaynak: Patronlardünyası
Fitch Pegasus'un kredi notunu teyit etti
Fitch Ratings, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'nin (Pegasus) Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para Cinsinden Temerrüt Notlarını (IDR) 'BB-' olarak teyit ederken, IDR'lerin görünümlerini "durağan" olarak bıraktı.

Fitch, yabancı Para (YP) cinsinden IDR'nın, Pegasus'un yüksek döviz geliri payı ve kolay erişilebilir döviz likiditesi sebebiyle Türkiye'nin 'B+' olan Ülke Tavanını bir kademe aşmakta olduğunu ifade etti.

Söz konusu açıklamada, notlar, Pegasus'un güçlü büyüme beklentileri, genç ve yakıt tasarruflu filosu ile sektör lideri maliyet tabanı ve kolay erişilebilir döviz likiditesi ile Türkiye'deki güçlü pazar konumunu (B+/Pozitif) dikkate almakta olduğu belirtildi.

Ayrıca notlar aynı zamanda borçla finanse edilen büyüme stratejisinin doğasında var olan uygulama riskini, döviz (FX) riski içeren değişken ancak iyileşen faaliyet ortamını ve birçok benzerinden daha küçük boyutunu yansıtmakta olduğu aktarıldı.

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