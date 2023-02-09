Fitch Ratings: Sigortalanabilir kayıp 4 milyar doları aşabilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerde sigortalanabilir kaybını ölçmenin zor olduğunu, ancak kaybın büyük ihtimalle 2 milyar doları geçeceğini hatta 4 milyar doları aşabileceğini açıkladı.

Fitch Ratings, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerin sigorta zararlarına yönelik yayımladığı notta, bölgelerdeki düşük sigorta kapsamı nedeniyle sigortalı kayıplarının "çok daha düşük" olduğunu ve yaklaşık 1 milyar doları bulabileceğini belirtti.

Diğer taraftan notta, sigortalanmış kayıpların büyük oranda reasüransla telafi edileceği kaydedildi.

Fitch ayrıca, katastrofik tahvillerin çoğunlukla İstanbul civarıyla sınırlı bölgeyi kapsadıkları için depremden etkilenmeyeceği görüşünde.