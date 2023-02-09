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Fitch Ratings: Sigortalanabilir kayıp 4 milyar doları aşabilir

Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerde sigortalanabilir kaybının büyük ihtimalle 2 milyar doları geçeceğini ve hatta 4 milyar doları aşabileceğini öngördü.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 17:17
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Fitch Ratings depremde sigortalanabilr kayıbın 4 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Fitch Ratings: Sigortalanabilir kayıp 4 milyar doları aşabilir
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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerde sigortalanabilir kaybını ölçmenin zor olduğunu, ancak kaybın büyük ihtimalle 2 milyar doları geçeceğini hatta 4 milyar doları aşabileceğini açıkladı.

Fitch Ratings, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerin sigorta zararlarına yönelik yayımladığı notta, bölgelerdeki düşük sigorta kapsamı nedeniyle sigortalı kayıplarının "çok daha düşük" olduğunu ve yaklaşık 1 milyar doları bulabileceğini belirtti.

Diğer taraftan notta, sigortalanmış kayıpların büyük oranda reasüransla telafi edileceği kaydedildi.

Fitch ayrıca, katastrofik tahvillerin çoğunlukla İstanbul civarıyla sınırlı bölgeyi kapsadıkları için depremden etkilenmeyeceği görüşünde.

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