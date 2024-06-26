Fitch Ratings iki Türk bankasının notlarını yükseltti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fitch Ratings iki Türk bankasının notlarını yükseltti

Fitch Ratings, iki Türk bankasının çeşitlendirilmiş ödeme hakkı (DPR) programmarının notlarını yükseltti.

Fithc'ten Türk bankası kararı

Fithc Ratings'ten iki Türk bankası kararı. Fithc Ratings Akbank ve İş Bankası not yükseltmesine gitti.

Bu karara göre, A.R.T.S. Ltd. (ARTS), Akbank T.A.Ş. (Akbank; Uzun Vadeli Yerel Para Birimi (LTLC) İhraççı Temerrüt Notu (IDR): B+/ Pozitif) 'BB+'dan 'BBB-'ye yükseltildi. Kredi değerlendirme kuruluşu Fithc Ratings ayrıca not izlemesini pozitiften çıkardı. Görümünü durağan olarak belirledi.

Akbank'tan sonra Fithc Ratings'in not yükseltmesi yaptığı ikinci banka Türkiye İş Bankası A.Ş oldu. İş Bankasının görünümü (İş Bankası; LTLC IDR: B+/Pozitif) kaynaklı TIB Diversified Payment Rights Finance Company (TIB DPR) 'BB+'dan 'BBB-'ye yükseltildi. Görünüm Durağan olarak belirlendi.

Fitch ayrıca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Yapı Kredi; LTLC IDR: B+/Pozitif) kaynaklı Yapı Kredi Diversified Payment Rights Finance Company Ltd'nin (Yapı Kredi DPR) kredi notunu 'BB+' olarak teyit etti. Görünüm pozitif.

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