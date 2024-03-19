Fitch THY'nin kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten THY için kredi notu açıklaması... Kredi değerlendirme kuruluşu Türk Hava Yolları'nın kredi notunu yükselttiğini duyurdu. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bilgilendirme yazısına göre, Fitch, Türk Hava Yolları'nın kredi notunu B+'dan BB-'ye çıkardı. Ayrıca, şirketin 2015 yılında ihraç ettiği USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'na ait kredi notunu da BB-'den BB'ye yükseltti.

Fitch'in kredi notu yükseltmesi, Türk Hava Yolları'nın finansal durumunun güçlendiğine ve uluslararası piyasalardaki itibarının arttığına işaret ediyor. Notun durağan olarak teyit edilmesi ise şirketin gelecekteki performansının 'istikrarlı bir seyir izleyeceğini güçlendiriyor' şeklinde yorumlandı