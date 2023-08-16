Fitch'den 10 gelişmiş ekonomiye şok yaşatacak karar

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 10 gelişmiş ekonomiye ilişkin orta vadeli ortalama gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) tahminini düşürdü.

KAYNAK: AA
Fitch'den 10 gelişmiş ekonomiye şok yaşatacak karar

Fitch’den yapılan açıklamada, gelecek 5 yılı kapsayan orta vadeli GSYH tahmininin 10 gelişmiş ülke için aşağı yönlü revize edildiği belirtilerek, ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya ve Kanada genelinde ortalama büyüme tahmininin yüzde 1,3 olduğu bildirildi.

Son yıllarda Kovid-19 salgını kesintileri ve Avrupa’daki gaz krizinden kaynaklanan büyük ekonomik şokların, arz yönlü üretkenlik potansiyelinde kalıcı bir olumsuz etkiye sahip olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, bunun kısmen daha yavaş sermaye birikimi yoluyla yansıyacağı ve iş gücü verimliliğindeki büyümeyi azaltacağı kaydedildi.

Açıklamada, ABD ve Birleşik Krallık’ta salgın öncesi eğilimlere göre iş gücüne katılım oranlarında sürekli bir düşüş olmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

"ORTA VADEDE BİLE PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNMEYECEK"

Gelecekteki potansiyel GSYH büyüme oranlarına ilişkin tahminlerin 0,2 puan düşüşle Birleşik Krallık için yüzde 1,2’ye, Almanya için yüzde 1,1’e ve Japonya için yüzde 0,5’e indirildiği aktarılan açıklamada, kısmen daha yavaş sermaye derinleşmesini yansıtarak ABD potansiyel büyümesinin de 0,1 puan azalışla yüzde 1,7’ye düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, İtalya’ya yönelik tahminin yatırım trendlerinin gelişmesi nedeniyle 0,1 puan artışla yüzde 0,7’ye, Fransa’ya ilişkin tahminin de yine 0,1 puan artışla yüzde 1,2’ye yükseltildiği belirtildi.

Bazı ülkelere ilişkin büyüme tahmininin önceki değerlendirmeye göre değişmediğine işaret edilen açıklamada, büyüme öngörüsünün Avustralya için yüzde 2,1, Kanada için yüzde 1,5 ve İsviçre ile İspanya için yüzde 1,4 olarak kaldığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton, “En büyük gelişmiş ekonomilerdeki GSYH, orta vadede bile Kovid-19 pandemisi öncesi yoluna dönmeyecek.” değerlendirmesini yaptı.

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