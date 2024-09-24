Fitch’ten Fed öngörüsü

Fitch Ratings'in analizinde, Fed'in geçen hafta 50 baz puanlık indirimle politika faizini 4,75-5,00 aralığına çekmesi sonrasında değerlendirmede bulundu.

Fitch “Fed politika faizini 50 baz puan indirdi” başlıklı raporunda şu ifadelere yer verdi:

Kararın, kısmen Aralık 2023'te yüzde 3,7 olan işsizlik oranının ağustosta yüzde 4,2'ye yükseldiği son iş gücü piyasası dinamiklerine yanıt olarak bir "risk değerlendirme" unsuru yansıttığı belirtilen analizde, Fitch'in ABD iş gücü piyasasında keskin bir bozulma beklemediği aktarıldı.

Geçen haftaki kararın ardından, Fitch'in, kasım ve aralıkta Fed'in 25'er baz puan faiz indirimine gitmesini öngördüğü analizde, "Fed'in 2025'e kadar dört kez daha 25 baz puan indirmesini ve gelecek yıl her toplantıda faizi düşürmesini bekliyoruz. Böylece, Fed'in para politikası gevşeme döngüsünde daha mütevazı olacağını düşünüyoruz. Politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 4,50'ye, 2025 sonuna kadar yüzde 3,5'e ve Haziran 2026'ye kadar nötr bir seviye olan yüzde 3'e düşürülmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.