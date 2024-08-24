Fitch’ten işsizlik yorumu

Kaynak: Haber Merkezi
Fitch’ten işsizlik yorumu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings, işsizlik oranlarının son 6 ayda birçok büyük gelişmiş ekonomide tırmandığını söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in yaptığı açıklamada, işsizlik oranları tarihsel standartlara kıyasla düşük kalmayı sürdürse de iş gücü piyasası koşullarının gevşemesinin ücret enflasyonundan biraz baskıyı almaya başladığı aktarıldı.

Söz konusu durumun, gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankalarının faiz indirimlerini haklı çıkarmalarına destek olduğu belirtilen açıklamada, işsizlik oranlarının ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Avustralya ve İsviçre'de yükseldiğine dikkat çekildi.

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Avrupa, İngiltere, İsviçre ve Kanada merkez bankalarının son 2-3 ayda politika faizlerini indirdiğine vurgu yapılan açıklamada, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili getirisinin de ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın gelecekte faiz oranlarını düşüreceği beklentisiyle düştüğü aktarıldı.

Yapılan açıklamaya göre, buna karşın politika faizini, Japonya Merkez Bankasının yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığından yüzde 0,25'e yükselttiği, Rusya Merkez Bankasının da hızlanan enflasyon karşısında 200 baz puan artışla yüzde 18'e düzeyine çıkardığı hatırlatıldı.

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