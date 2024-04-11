Fitch’ten Türk şirketlerini üzen haber

Kaynak: psmmag
Fitch’ten Türk şirketlerini üzen haber
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch "Türk leasing ve faktoring sektörünün önünde zorlu bir yıl var" dedi.

Fitch Ratings, Türk leasing ve faktoring sektörlerinin 2023’teki hızlı genişleme ve yüksek kârlılık sonrasında yavaşlayan büyümeyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Fitch’in yayımladığı raporda, bunda 2023’ün ikinci yarısından beri faiz oranlarındaki keskin artış ve 2024’te GSYH’de beklenen yavaşlamanın etkili olmasının beklendiği, bunun da leasing ve faktoring ürünlerine olan talebin azalmasına ve kârlılık üzerinde baskı oluşturmasına sebep olacağı ifade ediliyor.

Açıklamada, “Hem leasing hem de faktoring sektörleri, 2023’te iş yaratmada çok yüksek bir büyüme kaydetti (leasing: %91; faktoring: %97). Bu temel olarak yüksek enflasyondan kaynaklandı; Ancak aynı zamanda düşük faiz oranları, faaliyet ortamındaki iyileştirmeler ve devam eden yatırım iştahı da büyümeyi destekledi. 2023 yılında özellikle faktoring sektörü açısından nominal kârlılık da güçlü seyretti.” İfadeleri kullanıldı.

Fitch’e göre, kısa vadeli bilançolar, faktoring şirketlerine piyasadaki dalgalanmalara hızla uyum sağlama esnekliği sağlıyor; Fakat KOBİ’lere olan büyük riskleri nedeniyle sektörün varlık kalitesi riskleri 2024’te daha yüksek olacak.

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