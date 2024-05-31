Fitch'ten Türkiye için dikkat çeken yıl sonu enflasyon tahmini

Fitch Ratings tarafından yayımlanan enflasyona ilişkin raporda Türkiye'deki yerel ve bölgesel yönetimlerin faaliyet performansının, makroekonomik ortama karşı dirençli olmasını beklediği belirtildi.

Ancak, Fitch, Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından beklenen parasal sıkılaştırmanın etkisiyle reel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 2024'te %2,8'e düşeceğini tahmin ediyor. GSYH'nin 2025'te yaklaşık %3 oranında sabit kalacağını öngören Fitch, yerel yönetimlerin faaliyet performansında da bir yavaşlama bekliyor.

"YIL SONUNDA YÜZDE 40 OLACAK"

Fitch'in yayınladığı raporda şu değerlendirmeler öne çıktı:

Nisan 2024'te %69,8 olan yüksek enflasyon (2023: %64,8), lirada beklenen değer kaybı ve Ocak 2024'te asgari ücrette yapılacak artış, Türkiye'deki YBY'lerin faaliyet harcamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek.

Fitch, daha sıkı para politikası nedeniyle enflasyonun 2024'te yavaşlamasını ve yıl sonunda %40'a ulaşmasını bekliyor.

Enflasyonun olumsuz etkilerinin, YBY'lerin faaliyet gelirlerinin sırasıyla yaklaşık %65 ve %17'sini oluşturan artan vergi gelirleri ve merkezi hükümetten yapılan transferlerle kısmen dengelenmesini bekliyor. Faaliyet dengesinin 2023'teki %39'dan daha düşük olmasına rağmen, 2027'ye kadar ortalama %29 seviyesinde sabit kalacağı tahmin ediliyor.

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Yerel seçimler öncesinde büyükşehir belediyelerinin planlanan yatırımlarının orta vadede azaltılacağı öngörülüyor. Bu durum, harcama oynaklığını azaltmaya yardımcı olacak. Ancak, yüksek yurt içi faiz oranları ve kısa lira vadelerinin etkisiyle yeni borçlanma maliyetinin 2024'te geçen yıla göre iki katına çıkması bekleniyor. Bu durum, altyapı yatırımlarını kısmen finanse etmek için yapılan borçlanmaları zorlaştıracak.

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Beklenen lira değer kaybı (2024 sonu itibariyle USD/TRY 38), YBY'lerin borçlarını olumsuz etkileyecektir; zira borçlanmalarının ortalama %60'ından fazlası hedge edilmemiş döviz cinsindedir. Ancak, 2023-2027 yılları reyting senaryosuna göre, gelecekteki döviz kuru değer kaybına karşı yeterli bir tampon oluşturacak dirençli işletme performansı öngörülmektedir. Bu durumun, reytinglerin istikrarını sağlamaya yardımcı olacağını bekliyoruz.