Fitch'ten Türkiye kararı. Türkiye Varlık Fonu ve 8 belediyenin kredi notunu yükseltti

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Fitch'ten Türkiye kararı. Türkiye Varlık Fonu ve 8 belediyenin kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten dikkat çeken bir Türkiye kararını açıkladı. Fitch, 8 büyükşehir belediyesi ve Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunda değişikliğe gitti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 büyükşehir belediyesi ve Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükselttiğini açıkladı.

8 BÜYÜKŞEHİR POZİTİFE DÖNDÜ!

Fitch'in yaptığı açıklamaya göre, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri'nin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden tahvil temerrüt notları (IDR) "B+"dan "BB-"ye revize edildi.

Kredi notlarının görünümü ise "durağan" oldu. Fitch, İstanbul'un kıdemli teminatsız notunu da "B+"dan "BB-"ye yükselttiğini duyurdu.

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