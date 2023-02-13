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Fitoterapi hangi şifalı bitkilerle olur hangi hastalıklara iyi gelir?

Alternatif tıp olarak da bilinen fitoterapinin hangi hastalıklara iyi geldiği merak konusu oluyor.İşte ftoterapinin hangi hastalıklara iyi geldiğinin yanıtları…

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 16:31
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Fitoterapi hangi hastalıklara iyi gelir?

Fitoterapi hangi şifalı bitkilerle olur hangi hastalıklara iyi gelir?
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Fitoterapi yöntemi hastalığı önleme, genel sağlığı iyileştirme ve yaşlanmayı geciktirme gibi avantajlara sahip. Özellikle Asya’da ve batı ülkelerinde fitoterapiye ilgi çok yüksek. Peki, fitoretapi nasıl uygulanır hangi hastalıklara iyi gelir? Şimdilerde merak edilen konu bu. İşte hangi hastalıklara iyi geldiği:

Mide ve bağırsak hastalıkları

Alerji ve cilt hastalıkları

Kemoterapi sonrası tedavi

Depresyon, panik atak ya da sinir hastalıkları

Tiroit bezi hastalıkları

Solunum yolları hastalıkları

Kadın hastalıkları

Astım

Şeker hastalığı

Aşırı kilo

Romatizma ve osteoporoz

Migren ve baş ağrıları

Böbrek ve idrar yolları hastalıkları

Uykusuzluk

Fitoterapi tedavisinde aktif olarak çaylar, yağlar, merhemler, losyonlar kullanılır. Ancak öncelikle kesinlike doktora danışılması gerekiyor…

Fitoterapide hangi bitkiler kullanılır
 

Her hastalık için de aynı fitoterapi yöntemi ve bitkisi kullanılmaz. Bu yöntem içinde farklı tedavi şekilleri vardır. Hangisinin hangi hastalığa iyi geldiğini iyi bilmek gerekir. Fitoterapi çeşitli medikal tedavilerle birlikte kullanıldığında, hastalarda olumlu sonuçlar vermiştir. Sözgelimi beyin tümörü fitoterapi tedavisi ile daha hızlı bir şekilde çözülebilir. Bu noktada tabi ki önemli olan erken teşhistir. Doğru medikal uygulamalarla birlikte bu tedavinin kullanılması. Tek başına fitoterapi, hastalıkları iyileştirmeye yetmez. Sadece yardımcı olabilir. İşte Fitoterapi bitkileri ve yararları:

Papatya: Antibakteriyel, anti-inflamatuar ve antispazmodik özelliklere sahip bir bitkidir. Çay olarak tüketildiğinde soğuk algınlığına, mide-bağırsak enfeksiyonlarına iyi gelebilir. Ayrıca diş eti iltihabı, sıyrık, hafif sivilce durumlarında da kullanılabilir.

Karahindiba: Karaciğer dostu olan bu bitki aynı zamanda detoks etkisine de sahiptir. Sindirimi uyarır, safra söktürücüdür, diürezi iyileştirmeye yardımcı olur. Çay, kahve ya da taze sıkılmış bitki suyu olarak tüketilebilir.

Lavanta: Linalol ve linalil içeriği sayesinde lavanta yatıştırıcı, kaygıyı azaltıcı ve uykuya dalmayı kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir. Masaj ve solunumla kullanımı oldukça yaygındır. Migren ağrılarına iyi gelebilir.

Melisa: Sakinleştirici özelliğe sahip melisa, stresi azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda radyasyonun zararlı etkilerini de vücuttan uzaklaştırabilir.

Biberiye: Mide sorunlarına ve soğuk algınlığına iyi gelen biberiye, hafızayı güçlendirmeye ve konsantrasyonu artırmaya yardım eder. Romatizmal hastalıklarda da etkilidir.
Arnika: Güçlü bir iltihap geçiricidir. Hem harici hem de dâhili olarak kullanılabilen bir bitkidir. Özellikle şişlik, morluk ve burkulmaları gidermek için merhem şeklinde masaj olarak uygulanabilir. Dâhili olarak kullanımı için ise kesinlikle bir uzmanın gözetiminde kullanılmalıdır.

Aynısefa bitkisi: Yanık, güneş yanığı ve yaraların iyileşmesinde harici olarak kullanılır. Aynı zamanda boğazda bulunan mukoza zarlarının iltihabında merhem, çay şeklinde özütlenebilir. Varis, çıban, hemoroid, egzama gibi problemler üzerinde yatıştırıcı bir etkiye sahiptir.

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