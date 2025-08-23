CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yumurta fiyatının 5 yılda yüzde 829 arttığını belirterek, “Bu artış, mutfaktaki yangının en sade göstergesidir. Kahvaltı sofrasının en temel gıdası olan yumurta bile artık vatandaş için erişilmez hale gelmiştir. Bu artışın sebebi sadece küresel maliyetler değil; iktidarın yanlış tarım ve ekonomi politikalarıdır. Yemde dışa bağımlı hale getirilen üretici, enerji maliyetleriyle boğulan çiftçi, denetimsiz bırakılan zincir marketler… İktidar rakamlarla oynayarak krizi perdelemeye çalışsa da pazarda, markette gerçekler gün gibi ortadadır. Türkiye’de artık en temel gıdaya erişim bile güvence altında değildir” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, temel gıda ürünlerindeki artışı ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aylardır veri açıklamamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yumurta fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Genç, “2020 Ekim ayında 14 liraya alınan 30’lu yumurta kolisi, 2025 Ağustos’unda 130 liraya dayanmış durumda. Yani yumurta fiyatı 5 yılda yüzde 829 arttı, neredeyse 10 katına çıktı. Bu artış, mutfaktaki yangının en sade göstergesidir. Kahvaltı sofrasının en temel gıdası olan yumurta bile artık vatandaş için erişilmez hale gelmiştir” dedi.

“GERÇEĞİ GİZLEMEK İÇİN SUSUYORLAR”

Genç, TÜİK’in açıkladığı verilerle pazardaki gerçek arasında fark olduğunu belirterek, “TÜİK, 3 Nisan’da yayımladığı mart ayı verilerinde yumurtanın bir yılda yüzde 82,07 zamlandığını ve en çok zamlanan dördüncü ürün olduğunu duyurdu. Ancak o tarihten bu yana tek bir güncel veri açıklamadı. Neden? Çünkü vatandaşın markette yaşadığı gerçekle TÜİK tabloları birbirini tutmuyor. Gerçeği gizlemek için susuyorlar” ifadelerini kullandı.

“BU ARTIŞIN SEBEBİ SADECE KÜRESEL MALİYETLER DEĞİL; İKTİDARIN YANLIŞ TARIM VE EKONOMİ POLİTİKALARIDIR”

Fiyat artışlarının nedeninin hükümetin ekonomi politikaları olduğunu belirten Aşkın Genç, “Bu artışın sebebi sadece küresel maliyetler değil; iktidarın yanlış tarım ve ekonomi politikalarıdır. Yemde dışa bağımlı hale getirilen üretici, enerji maliyetleriyle boğulan çiftçi, denetimsiz bırakılan zincir marketler… Tüm bu zincirin sonunda vatandaşın cebinden çıkan para katlanarak büyüyor. İktidar, üretimi desteklemek yerine ithalatla günü kurtarmayı tercih ettiği için bugün basit bir gıda maddesi bile lüks olmuştur” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE ARTIK EN TEMEL GIDAYA ERİŞİM BİLE GÜVENCE ALTINDA DEĞİLDİR”

“Bu tablo, iktidarın en büyük itirafıdır” diyen Genç, şunları kaydetti:

“Yumurtanın fiyatı 5 yılda 10 kat artmışsa, bu iktidarın ekonomi yönetimi bitmiştir. TÜİK’in sustuğu her ay, mutfakta yangın daha da büyüyor. İktidar rakamlarla oynayarak krizi perdelemeye çalışsa da pazarda, markette gerçekler gün gibi ortadadır. Türkiye’de artık en temel gıdaya erişim bile güvence altında değildir.”