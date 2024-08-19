Fiyatlar 35 bin liraya çıktı

İstanbul'da geçen yıla göre artan anaokulu ve bakıcı fiyatları çalışan anne babaları zorluyor.

Hem annenin hem de babanın çalıştığı ailelerde küçük çocukların bakımı için anaokulu ya da bakıcı gerekliliği ortaya çıkıyor. Ancak geçen yılın aynı dönemine göre İstanbul'da yaklaşık yüzde 150 artan anaokulu ve bakıcı fiyatları aileleri zora sokuyor.

Bazı aileler fiyatların yüksek olması nedeniyle, çocukların bakımı için anneanne ve babaanne gibi aile büyüklerinden yardım alırken, bazı aileler ise fiyatlardaki artışa rağmen anaokulu ya da bakıcı tercih ediyor. Ailelerin anaokulunu tercih etmelerinde, verilen eğitimin kapsamı ve çeşitliliğiyle çocuğun yaşıtlarıyla zaman geçirmesi gibi faktörler ön plana çıkıyor.

"BU YIL 17 BİN İLE 35 BİN ARASINDA"

Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 150 artan fiyatlarla ilgili konuştu.

Kuş, "Biz geçen sene 7 bin ila 14 bin arasındaki rakamları söylemiştik. Bakıcı fiyatları ise 15 bin lira civarındaydı. Bu sene ise, anaokullarında 17 bin ila 35 bin lira bandı arasında bir rakam söz konusu. Burada okulun vermiş olduğu hizmetlere ve o bölgede bulunan mülkün kira giderleri ve diğer giderlerine göre orantılı olarak değişiyor. Kıyasladığımız bakıcı fiyatları da şu anda yaklaşık 45 bin lira gibi bir rakama tekabül ediyor" dedi.