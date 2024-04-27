Fiyatlar uçtu bakanlık yasak için düğmeye bastı. Yakında her şey belli olacak

Son zamanlarda artan beyaz et fiyatları, hem vatandaşları hem de sektörü endişelendiriyor.

Ticaret Bakanlığı, bu duruma çözüm bulmak amacıyla 5 aylık fiyat artışının sebeplerini araştırmaya başladı.

Fiyat artışının önüne geçmek ve iç piyasaya arzı artırmak için ihracat yasağı getirilmesi gibi seçenekler masada değerlendiriliyor.

Sektör temsilcileri, kırmızı et fiyatlarının yüksek olmasının da beyaz et fiyatlarındaki artışta etkili olduğunu savunuyor.

Özellikle İstanbul'da kırmızı et fiyatlarının kilogram başına 600 lirayı, antrikotun ise 700 lirayı aşması, tüketicileri beyaz ete yönlendiriyor.

Karkas etin kilogram fiyatı 380 liraya, kuşbaşı etin fiyatı ise 600 liraya kadar yükselmiş durumda.

"FIRSATÇILARA, STOKÇULARA VE KARABORSA ZİHNİYETİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Ticaret Bakanlığı'nın ihracat yasağı ile ilgili alacağı karar merakla bekleniyor. Bu yasağın beyaz et fiyatlarını ne kadar etkileyeceği ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, piyasadaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili olarak “Fırsatçılara, stokçulara ve karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki günlerde yeni düzenlemelerle bu konuda daha sıkı bir çalışma içinde olacağız.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.