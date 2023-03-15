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Fiyatlara kızdı efsane otomobili ortadan kesti

Kocaeli'de antika dükkanı bulunan Hamdi Dinibütünoğlu, 20 bin lirayı bulan tabela ücretine ilginç bir çözüm buldu. Dinibütünoğlu, bir zamanların efsane otomobili Murat 124'ü ortadan keserek dükkanına tabela olarak astı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 16:33
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Fiyatlara kızdı efsane otomobili ortadan kesti

Fiyatlara kızdı efsane otomobili ortadan kesti
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İHA'nın haberine göre, Kocaeli'de yaşayan 47 yaşındaki Hamdi Dinibütünoğlu, çeşitli fabrikalarda yönetici olarak çalıştıktan sonra bu işinden ayrılarak, çocukluk hayali antikacılığa yöneldi. İzmit'te antika dükkanı açan Dinibütünoğlu'nun tabelası da ilgi çekiyor.

20 bin TL'yi bulan tabela ücretleri karşısında şaşkına dönen Dinibütünoğlu, bir zamanların efsane otomobili Murat 124'ü tabela yapmaya karar verdi. Yakın arkadaşı ve usta ile kafa kafaya veren Dinibütünoğlu, hurdaya çıkan otomobili ortadan ikiye kesti, boya ve temizlik işlerinin ardından da dükkanına tabela olarak astı.

"20 BİN TL İSTEDİLER"

Yöneticiliği bırakarak antikacılığa yöneldiğini ifade eden Dinibütünoğlu, "Daha önce üst düzey yöneticilik yapıyordum. Yöneticilik sıkıyor ve boğuyordu. Hobim olan işi hayata geçirmeye karar verdim. Dolayısıyla antikacılığa başladım. 14 yaşından beri koleksiyonculuk yapıyorum. Pul, para gibi şeyler büyüdü büyüdü artık evlere sığmaz oldu ve dükkanımı açtım. 2 yıldır bu dükkanımda faaliyet gösteriyorum" dedi.

Tabela fiyatlarını yüksek bulduğunu belirten Dinibütünoğlu, "Tabelacı arkadaşlardan birkaç kişiden teklif aldık. Tabelacı arkadaşlar fena fiyatlar verdiler bana. 15-20 bin civarında bir rakam telaffuz ettiler. Bu rakamlar antikacılar için büyük paralar. Sonra 'Ne yapacağız?' diye düşündük. Şeref Akgün diye rallici abim var, aklıma o geldi. Onunla konuştuk. 'Ben Murat 124 var hurda belgeli hurdada duruyor. Onu yapalım' dedi. Bende ucunun gözükmeyeceğini söyleyince 'Keselim' dedi. Bu şekilde proje geliştirdik" diye konuştu.

"GEÇENLER KORNA ÇALIŞYOR"

Murat 124'ü ortadan keserek, tabela yaptıklarını kaydeden Hamdi Dinibütünoğlu, "Hurda da yatan gerçek Murat 124'ü kestik, bizim işe uyarladık. Antika Hamdi'ye, sarı bir taksi modeline çevirdik. Eski nostaljik bir havaya büründürdük. Şimdi buradan geçenler Murat 124'ü, serçesi, klasik otomobil hayranı olanlar bize korna basarak geçiyor, önünde fotoğraf çektiriyorlar" şeklinde konuştu.

Otomobil kullanmayı Murat 124 ile öğrendiğini dile getiren Dinibütünoğlu, "Her çocuğun bir araba aşkı vardı, benimkisi Murat 124'dü. İlk arabayı kullanmayı da Murat 124'de öğrendim ve sonunda da tabelam Murat 124 oldu" dedi.

Nostaljik otomobilin yapım sürecini anlatan usta Servet Perçem, "1972 yılından beri sanayide çalışıyorum. Bu işe hevesliyim, severek yapıyorum. Murat 124'den tabela olur mu olmaz mı diye kendi kendimize düşündük. Sonra kestik oldu. Kestik, boyattık, sağını solunu temizledik ve oraya astık" ifadelerini kullandı.

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