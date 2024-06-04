Fiyatları gören vazgeçiyor! Kurban Bayramı'nda uçak biletleri dudak uçuklattı

Kaynak: İHA
Fiyatları gören vazgeçiyor! Kurban Bayramı'nda uçak biletleri dudak uçuklattı

Kurban Bayramı öncesinde, havayolu biletlerine olan yoğun talep sebebiyle, biletlerin birçoğu günler öncesinden satıldı. İstanbul'dan Los Angeles'a uçuşlar için bilet fiyatları ise dudak uçuklattı.

Kurban Bayramı arefesinde, vatandaşların anavatanlarına veya seçkin tatil destinasyonlarına yönelik yoğun ilgisi, ulaşım biletlerinde ciddi bir fiyat artışına yol açtı. Seyahat firmaları, bu artan talebi karşılamak adına ek seferler düzenlemek zorunda kalırken, Türk Hava Yolları tarafından piyasaya sürülen iç hat uçuş biletleri kısa sürede tükendi.

Özellikle tatil bölgelerine ve uluslararası destinasyonlara yönelik uçuşlarda belirlenen bilet fiyatları, tüketiciler tarafından oldukça yüksek bulunuyor. Bu durum, bayram tatilini farklı yerlerde geçirmeyi planlayan vatandaşlar için ekonomik bir yük haline geldi.

EN PAHALI DIŞ HAT BİLETİ

Türk Hava Yolları, Kurban Bayramı süresince yoğunlaşan talebi değerlendirerek, İstanbul - Los Angeles arasındaki uçuşlarda bilet fiyatlarını önemli ölçüde artırdı. 16 - 20 Haziran tarihleri arasında, gidiş-dönüş biletleri için istenen ücret 245 bin Türk Lirası'na kadar yükseldi. Bu fiyatlandırma, şirketin tek bir direkt uçuş için talep ettiği en yüksek gidiş-dönüş ücreti olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, iç hatlarda business sınıfı biletler 8 bin 500 Türk Lirası fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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