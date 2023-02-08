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  • Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi

Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi

Kim bunları Profesör yaptı? çürük binaları yapanlar, tedbir almayan yetkililer varken Allah'ın ne suçu var be adam!? Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker, binlerce yurttaşın yaşamını yitirdiği deprem felaketinin ardından “Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. Mars'ta da olsaydı onlar öleceklerdi" dedi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 21:07
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Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi

Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
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Türkiye, yıllardır alınmayan tedbirler nedeniyle tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşarken, depremin yanı sıra bir de soğuk hava koşulları ve açlıkla boğuşan yurttaşlar kendi imkanlarıyla enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışırken “profesör” unvanlı akademisyen Ali İhsan Göker, depreme dair skandal bir paylaşım yaptı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker, Oktay Sinanoğlu’nun fotoğrafını profil fotoğrafı olarak kullandığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat’ta merkezi Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 kenti yıkıma uğratan depremlerde, binlerce insanın “Allah tarafından öldürüldüğünü” iddia etti.

Göker, “Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni. Depremde ölenler aynı anda Mars’ta bile olsalar yine öleceklerdi. Ölüm mekana değil zamana bağlıdır” dedi.

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mmt
8.02.2023 08:50
bu nasıl kafa bu nasıl insan.bu nasıl zeka.bunu kim prof yaptıysa kahrolsun.  
 
ayşe
8.02.2023 08:48
Yaa varya bu tipler oksijen israfı. kim bunları prof yaptı.  
 
Maçkalı
8.02.2023 08:48
Bu zat-ı birde tıp prof.u olduğunu dūşūnūn! Acaba tıp dr.u olanda varmıdır, öyleki: iktidarı yere göğe sığdıramayan malum kanallar būlbūlleri isimleri önlerine prof. Yazdırdı.  
 
TÜM YORUMLAR (152)
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