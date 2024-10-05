Fiziksel aktiviteye dikkat çekmek için yürüdüler

Kaynak: İHA
Fiziksel aktiviteye dikkat çekmek için yürüdüler

6 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ile Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. işbirliğiyle düzenlenen yürüyüş büyük ilgi gördü.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Laleli Yürüyüş Parkında düzenlenen etkinliğe Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, hizmet başkanları ve yardımcıları, Şehzadeler ve Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri, Manisa İli Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu üyesi kurum ve kuruluşların çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar, sağlıklı yaşamın ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek amacıyla birlikte yürüyüş yaparak, sağlıklı bir yaşam tarzının yaygınlaştırılmasına destek verdi.

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Etkinlik alanında kurulan stantlar da vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam ile ilgili bilgilendirici materyallerin dağıtıldığı stantlarda, katılımcılara yaşam tarzı değişiklikleri konusunda önerilerde bulunuldu.

Etkinlik bitiminde, Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde görevli Antrenör Nuray Begeççamlı'ya katkılarından dolayı, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

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