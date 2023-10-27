Flaş açıklama 'Hemen istifa et Çebi 30 günde seçime gidelim'

Beşiktaş'ta başkan adaylığını açıklayan Hasan Arat, yönetimin hemen istifa etmesini isteyerek, "30 gün içinde seçim yapalım" dedi.

Çağlar Bülent Sansar
Flaş açıklama 'Hemen istifa et Çebi 30 günde seçime gidelim'

Beşiktaş'ta 10 Aralık'ta yapılacak olağanüstü kongreye başkan adayı olarak katılacak olan Hasan Arat, Bodo Glimt maçından sonra yazılı bir açıklama yaptı ve yönetimi hemen istifaya çağırdı.

Arat, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Beşiktaş Camiası; 22 Ağustos'ta 'Beşiktaş'ın kaybedecek bir günü daha yok, seçime gidilmeli' dedik.

6 Ekim'de yönetim 'seçim kararı aldık' açıklaması yaptı, 'biz hazırız' dedik.

23 Ekim'de 55 gün sonraya seçim tarihi ilan edildi. İstifa eden yok. Teknik direktörümüz yok. Seçime 52 gün, 9 maç var.

Burada aslolan Beşiktaş sevgisi ve Beşiktaş'ın geleceğidir. İstifa edin, en geç 30 gün içinde seçim yapalım.

Beşiktaşlılar, bu yol artık bizim yolumuzdur."

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