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Samsung Apple’ı tahtından edebilir. Flaş bilgi sızdırıldı

Apple rekabeti konusunda çalışmalarını hızlandıran Samsung, yöneticilerin katıldığı toplantıda strateji değişikliği kararı aldı. Buna göre, Samsung tutarsız tasarım ve kullanım ömrü kısa olan telefon üretiminden kaçınacak.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 10:53
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Flaş bilgi sızdırıldı. Samsung Apple’ı tahtından edebilir

Samsung Apple’ı tahtından edebilir. Flaş bilgi sızdırıldı
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Shiftdeletenet'ten Yiğit Ali Demir'in haberine göre, Samsung, uzun süredir kazanç oranlarını artırmaya yönelik çalışmalarıyla gündeme geliyor. Apple ile rekabeti bir üst seviyeye çıkarmak isteyen Samsung, strateji değişikliği kararı aldı.

Samsung’un cihaz deneyimi bölümüyle yapılan bir yönetici toplantısında strateji değişikliği için karar alındı. Başkan Yardımcısı Han Jong-hee, “Maliyet düşürmeye takılmadan akıllı telefonların rekabet gücünü güçlendirmenin yollarını düşünmeliyiz.” dedi.

Jong-hee’nin, tutarsız tasarım ve özelliklere sahip kullanım ömrü kısa olan telefon üretiminden kaçınmaya çalıştığı belirtiliyor. Bu yeni stratejinin 2023’te başlaması ve şirketin tek gerçek rakibiyle daha iyi rekabet etmesini sağlayan telefonlar yaratmaya odaklanması bekleniyor.

Henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, Galaxy S23 serisinin Qualcomm’un çekirdek hızı artırılmış Snapdragon 8 Gen 2 yongasına sahip olacağı biliniyor. Bu hamle, rekabeti artırma yolundaki ilk adımlardan biri olarak nitelendiriliyor.

Standart Snapdragon 8 Gen 2 işlemcilerde 3.2GHz olan performans çekirdeği, Samsung Galaxy S23 ailesinde 3.36GHz’e yükseltilecek. İşlemcinin diğer çekirdekleri ise 2.8GHz ve 2.0GHz frekansında çalışacak.

Gelecek yıl piyasaya sürülecek Samsung Galaxy S23 Ultra modelinin teknik detayları ise şu şekilde;

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
Ekran: 6.8 inç AMOLED ekran 3.088 x 1.440 piksel çözünürlük
RAM ve depolama: 8 GB/12 GB RAM, 256 GB/512 GB/1 TB depolama
Kamera: 108 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 12 Megapiksel telefoto kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü.

 

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