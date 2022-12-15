Fas hakemi FIFA'ya şikayet etmiş. Flaş bir iddia ortaya atıldı

Dünya Kupası yarı finalinde Fas ile Fransa karşılaştı. Fransa, mücadeleyi Theo Hernandez ve Kolo Muani'nin golleriyle 2-0 kazanarak finale yükseldi. Fransa, finalde Arjantin ile karşılaşacak.
Bu maçtan sonra flaş bir gelişme yaşandı.
FootMercato'ya göre, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (FRMF) FIFA'ya 'resmi şikayette' bulunduğu bildirildi . Hakem Cesar Ramos'un standardından memnun olmadıklarını ve birçok kesin kararı gözden kaçırdığını ileri sürdü.
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