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Fas hakemi FIFA'ya şikayet etmiş. Flaş bir iddia ortaya atıldı

Dünya Kupası'nda Fransa-Fas yarı final maçında sonra flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 19:35
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Flaş bir iddia ortaya atıldı. Fas hakemi FIFA'ya şikayet etmiş

Fas hakemi FIFA'ya şikayet etmiş. Flaş bir iddia ortaya atıldı
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Dünya Kupası yarı finalinde Fas ile Fransa karşılaştı. Fransa, mücadeleyi Theo Hernandez ve Kolo Muani'nin golleriyle 2-0 kazanarak finale yükseldi. Fransa, finalde Arjantin ile karşılaşacak.

Bu maçtan sonra flaş bir gelişme yaşandı.

FootMercato'ya göre, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (FRMF) FIFA'ya 'resmi şikayette' bulunduğu bildirildi . Hakem Cesar Ramos'un standardından memnun olmadıklarını ve birçok kesin kararı gözden kaçırdığını ileri sürdü.

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