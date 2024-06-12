Flaş... Flaş... ABD 20 Türk şirketini kara listeye aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... ABD 20 Türk şirketini kara listeye aldı

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Rusya yaptırımları çerçevesinde 20 Türk şirketinin de içinde bulunduğu, Rusya ve Hong Kong merkezli yüzlerce şirketi ve hissedarlarını kara listeye aldı. Türk şirketleri arasında bir adet gemi inşa tersanesi ve bir adette gemi işletmeciliği şirketinin de bulunduğu öğrenildi.

Rusya - Ukrayna savaşı gündemdeki yerini kaybetse de hala devam ediyor. ABD, Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırılar nedeniyle Rusya yaptırımları gerekçesiyle 20 Türk şirketinin de içinde bulunduğu, Rusya ve Hong Kong merkezli yüzlerce şirketi ve hissedarlarını kara listeye aldı.

Gazeteci Recep Canpolat’ın aktardığı bilgilere göre Türk şirketleri arasında bir adet gemi inşa tersanesinin ve bir adette gemi işletmeciliği şirketinin de bulunduğu öğrenildi.

"20 TÜRK ŞİRKET KARA LİSTEYE ALINDI"

Canpolat yaptığı paylaşımda, “ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Rusya yaptırımları çerçevesinde 20 Türk şirketinin de içinde bulunduğu, Rusya ve Hong Kong merkezli yüzlerce şirketi ve hissedarlarını KARA LİSTE’ye aldı. Türk şirketleri arasında bir adet gemi inşa tersanesi ve bir adette gemi işletmeciliği şirketi de bulunuyor” ifadelerini kullandı.

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