Flaş.. Flaş... ABD üssüne füze saldırısı. Ortadoğu'da sular durulmuyor

Kaynak: AA
Flaş.. Flaş... ABD üssüne füze saldırısı. Ortadoğu'da sular durulmuyor
Suriye'de bulunan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üsse, Irak'tan füze saldırısı düzenlendi.

Irak güvenlik kaynakları tarafındfan yapılabn açıklmaya göre, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi.

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Saldırıya ilişkin Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı, Ninova Operasyonlar Komutanlığına bağlı ekiplerin, Suriye topraklarındaki koalisyon güçleri üssüne birkaç adet füzeyle saldırıda bulunan kanun dışı gruplara yönelik arama çalışmaları başlatıldığını yönünde yazılı açıklamada bulundu.
Iraklı askeri gücün, Suriye'deki üsse atılan füzelerin fırlatıldığı "aracı" ele geçirdiği ifade edilerek, faillerin yakalanıp yargıya teslim edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü açıklandı.

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