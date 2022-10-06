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Flaş... Flaş... Abdullah Gül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadınların giyimlerinden dolayı ayrımcılığa uğramaması adına gündeme getirdiği kanun teklifini yorumladı: "Böyle bir dönüşüme öncülük ettiği için tebrik etmek gerekir."

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 11:40
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Flaş... Flaş... Abdullah Gül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek

Flaş... Flaş... Abdullah Gül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek
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AKP'de uzun yıllar üst kademe görev yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iktidar ve ana muhalefet partisi arasındaki 'başörtüsü' tartışmasını yorumladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'yi barıştırma yolu, zor ve engebeli bir yol. Bu yolda hep beraber yürümek zorundayız. Yaralardan biri de başörtüsü mevzusu" şeklindeki mesajı sonrası partililer, hazırladıkları kanun teklifini Meclis'e sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 'Türkiye'nin bugün başörtüsü diye bir sorununun olmadığını' belirtse de, 'samimiyet' adı altında CHP'yi anayasa değişikliğine çağırmıştı. 

Gül, Karar gazetesi yazarı Elif Çakır'a verdiği demeçte “Uzun yıllar başörtüsü karşıtlığını kendisinin en önemli misyonu görmüş ve bundan dolayı birçok acılara sebep olmuş bir partinin bu hatasını nihayet görüp vazgeçmesi ve bunu tüm milletvekillerinin imzasıyla somutlaştırması Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir" ifadesini kullandı; ardından şunları kaydetti:

"Böyle bir dönüşüme öncülük ettiği için de Kemal Beyi tebrik etmek gerekir. Partiler üstü baktığınızda ülkenin normalleşmesi herkesi sevindirmelidir.” 

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Tunas
6.10.2022 13:01
Yunus kat, İslam da en önemli şey, kul hakkı yememek, kamu malını çalmamak, yalan söyleyip, insanlar arasına nifak sokmamak, iftira etmemek gelir. Saydığım olumsuz şeyleri AKP döneminde yaşıyoruz.  
 
Adayım Mansur YAVAŞ
6.10.2022 13:01
Abdullah GÜL destek veriyorsa o konu da HAYIR YOKTUR!!! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a çalışıyor... Kesinlikle aday olamaz...  
 
Sedat
6.10.2022 12:58
@Yunus kat Sizlerin din anlayışı sadece bundan ibaret, haram, kul hakkı, yalan dolana laf söylemiyorsunuz haram para kazanıp umre, hac yapanları baş üstünde tutuyorsunuz haramı sorgulamıyorsunuz.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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