Flaş... Flaş... Abdullah Gül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek

AKP'de uzun yıllar üst kademe görev yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iktidar ve ana muhalefet partisi arasındaki 'başörtüsü' tartışmasını yorumladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'yi barıştırma yolu, zor ve engebeli bir yol. Bu yolda hep beraber yürümek zorundayız. Yaralardan biri de başörtüsü mevzusu" şeklindeki mesajı sonrası partililer, hazırladıkları kanun teklifini Meclis'e sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 'Türkiye'nin bugün başörtüsü diye bir sorununun olmadığını' belirtse de, 'samimiyet' adı altında CHP'yi anayasa değişikliğine çağırmıştı.

Gül, Karar gazetesi yazarı Elif Çakır'a verdiği demeçte “Uzun yıllar başörtüsü karşıtlığını kendisinin en önemli misyonu görmüş ve bundan dolayı birçok acılara sebep olmuş bir partinin bu hatasını nihayet görüp vazgeçmesi ve bunu tüm milletvekillerinin imzasıyla somutlaştırması Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir" ifadesini kullandı; ardından şunları kaydetti:

"Böyle bir dönüşüme öncülük ettiği için de Kemal Beyi tebrik etmek gerekir. Partiler üstü baktığınızda ülkenin normalleşmesi herkesi sevindirmelidir.”