Flaş… Flaş… Akdeniz'de ABD’ye ait askeri uçak düştü

ABD'ye ait bir askeri uçağın 10 Kasım'da Akdeniz'de düştüğü bildirildi.

KAYNAK: AA
Flaş… Flaş… Akdeniz'de ABD’ye ait askeri uçak düştü

Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağının cuma akşamı kaza kırıma uğrayarak düştüğü belirtildi.

Ailelerine saygı nedeniyle kazadan etkilenen askeri personel hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, kazanın soruşturulduğu fakat düşmanca bir eylemden kaynaklanmış gibi gözükmediği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.

İlgili Haberler
Son dakika... ABD'den Gazze'de ateşkes açıklaması
Husilerden flaş iddia: ABD’ye ait İHA’yı düşürdük
ABD ‘İsrail’e açık bir şekilde bildirdik, Gazze'nin işgalini desteklemiyoruz’
ABD İsrail’e hassas bomba gönderiyor
ABD İsrail’e neden nükleer denizaltı yolladığını açıkladı
ABD’nin İsrail’e verdiği savaş taktiği ortaya çıktı
ABD'nin uçak gemisi rota değiştirdi. İsrail'e savaş ilan eden ülkeye ilerliyor
Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Son Haberler
İsrail’in Batı Şeria’daki baskınında yaralanan 1 Filistinli öldü Dünya
İsrail’in Batı Şeria’daki baskınında yaralanan 1 Filistinli öldü
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü: O anlar kameraya yansıdı Yaşam
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü: O anlar kameraya yansıdı
Bağcılar'da yağmurla birlikte cadde göle döndü Yaşam
Bağcılar'da yağmurla birlikte cadde göle döndü
Paris'te binlerce kişi ‘Gazze'de ateşkes’ için yürüdü Dünya
Paris'te binlerce kişi ‘Gazze'de ateşkes’ için yürüdü
Bartın'da şiddetli rüzgar yolu çöplüğe çevirdi Yaşam
Bartın'da şiddetli rüzgar yolu çöplüğe çevirdi
Sağanak yağış köprü yıktı Yaşam
Sağanak yağış köprü yıktı