Flaş… Flaş… AKOM İstanbul’a saat vererek yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji’nin açıkladığı son hava tahminlerinde sağanak yağış uyarısı geldi. Yağışların, Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji’nin yaptığı uyarı sonrası AKOM’dan açıklama geldi. AKOM, İstanbul’da kuvvetli yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada yağışların Avrupa Yakası Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası’nda etkili olmasının beklendiği bildirildi.

AKOM, yağışların saat 09.00 ile 15.00 arasında etkili olmasını bekliyor. Açıklamada kentte en yüksek hava sıcaklığının 31 derece olmasının beklendiği aktarıldı.