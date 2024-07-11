Flaş… Flaş… AKOM İstanbul’a saat vererek yağış uyarısı yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş… Flaş… AKOM İstanbul’a saat vererek yağış uyarısı yaptı

AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı geldi. Uyarıda yağışın kuvvetli olacağı saatler açıklandı.

Meteoroloji’nin açıkladığı son hava tahminlerinde sağanak yağış uyarısı geldi. Yağışların, Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji’nin yaptığı uyarı sonrası AKOM’dan açıklama geldi. AKOM, İstanbul’da kuvvetli yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada yağışların Avrupa Yakası Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası’nda etkili olmasının beklendiği bildirildi.

AKOM, yağışların saat 09.00 ile 15.00 arasında etkili olmasını bekliyor. Açıklamada kentte en yüksek hava sıcaklığının 31 derece olmasının beklendiği aktarıldı.

ekran-goruntusu-2024-07-11-105811.png

Son Haberler
Ünlü deprem bilimci hayatını kaybettti Gündem
Ünlü deprem bilimci hayatını kaybettti
Omurga sağlığını korumanın 5 formülü. Yaz aylarını fırsata çevirin Sağlık
Omurga sağlığını korumanın 5 formülü. Yaz aylarını fırsata çevirin
Seçime TFF engeli Spor
Seçime TFF engeli
Neslim Güngen polislere dans ederek kapıyı açmış. Kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınmıştı Gündem
Neslim Güngen polislere dans ederek kapıyı açmış. Kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınmıştı
ÖSYM duyurdu! KPSS tercihleri başladı Gündem
ÖSYM duyurdu! KPSS tercihleri başladı
Dünyada bir ilki yapacaklar. Projenin adı: Star Wars Dünya
Dünyada bir ilki yapacaklar. Projenin adı: Star Wars
Ersun Yanal Arda Turan ile anlaştı Spor
Ersun Yanal Arda Turan ile anlaştı