Flaş… Flaş… AKOM uyardı 3 bölgeye fırtına geliyor

Kaynak: AA
Flaş… Flaş… AKOM uyardı 3 bölgeye fırtına geliyor
AKOM’dan 3 bölge için fırtına uyarısı geldi. Yapılan açıklamada yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına beklendiği kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, kentte hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının bu akşam saatlerinden itibaren 8 ila 10 derece birden düşmesinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, İstanbul'da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı anlatıldı.

Açıklamada, hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların 17-25 Ocak arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesinin öngörüldüğü duyuruldu.

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