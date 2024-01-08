Flaş… Flaş… AKOM uyardı 3 bölgeye fırtına geliyor

AKOM’dan 3 bölge için fırtına uyarısı geldi. Yapılan açıklamada yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına beklendiği kaydedildi.