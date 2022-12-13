Flaş... Flaş... Beşiktaş Belediyesi eski başkanı Murat Hazinedar gözaltına alındı

Operasyon Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da gözaltına alındı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre operasyonla sonuçlanan süreç, mülkiye müfettişlerinin çalışmalarıyla başladı. Müfettişlerin 2016 yılına ait soruşturma raporunu adliye göndermesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü görevlendirdi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Rüşvet, İrtikap ve çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında yapılan çalışmada aralarında eski belediye başkanı Murat Hazinedar'ın ve 2 yardımcısının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tespit edildi. Çalışmaların ardından bu sabah operasyon düzenlendi. Bu çerçevede eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da gözaltına alındı.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ: OPERASYONUN MEVCUT YÖNETİMLE İLGİSİ YOK

Beşiktaş Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Bugün çeşitli basın yayın organlarında “Beşiktaş Belediyesi’ne operasyon” başlıklı bazı haberler yer almaktadır. Bu haberler 2014-2018 yıllarında başlatılan bir soruşturmaya ilişkin olup, belediyemizin mevcut yönetimiyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Belediyemiz tüm yöneticileri ve birimleri ile görevinin başındadır. Yasalara, mevzuata ve hukuka uygun bir şekilde Beşiktaş halkına hizmet sunmaya devam etmektedir.”

MURAT HAZİNEDAR KİMDİR?

2014 yılında CHP’den Beşiktaş Belediye Başkanı seçilen Murat Hazinedar, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında, pasaportuna tahdit koyularak, yurt dışına çıkış yasağı getirildi. 4 Ocak 2018 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldı.