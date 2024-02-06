Flaş... Flaş... Çağlayan Adliyesi önündeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... Çağlayan Adliyesi önündeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Çağlayan Adliyesi önünde gerçekleşen saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganların vurulma anı yer aldı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıyı gerçekleştiren 2 saldırgan öldürülürken 3’ü polis 6 kişi yaralandı.

Silah seslerinin duyulması sonrası polis ekipleri adliyeye giriş ve çıkışları kapatılırken geniş güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan bölgeye özel harekat ekipleri ve polis helikopteri gönderildi.

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çağlayan Adliyesi önündeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir polis memurunun saldırganları öldürerek etkisiz hale getirmesi görüldü.

Saldırıyı DHKPC’li teröristlerin gerçekleştirdikleri tespit edildi.

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