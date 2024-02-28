Flaş... Flaş... Emekli ikramiyesindeki düşüşün nedeni belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Şubat 2024 tarihinde duyurduğu 3 bin TL'lik bayram ikramiyesi, emeklilerin beklentisini karşılamadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 5 bin TL olarak açıklanan ikramiyenin neden 3 bin TL'ye düşürüldüğü açıklandı.

İktidarın en güvendiği seçmen kitlesi olan yaşlı ve emekli tabanında ciddi bir düşüş olduğu öne sürüldü.

Yerel seçimler öncesi emeklilere yönelik 5 bin TL olarak vaat edilen ikramiyenin 3 bin TL'ye düştüğü belirtildi.

Nuray Babacan'ın haberinde yer alan bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan 5 bin liralık ikramiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in devreye girmesiyle 3 bin TL'ye düşürüldü.

Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda 5 bin lira olan ikramiyenin maliyetinin para politikasını zorlayacağına ilişkin Mehmet Şimşek tarafından yapılan sunumun Erdoğan'ı etkilediği ve frene basıldığı aktarıldı.

AKP'nin seçmen tabanında 65 yaş üstü önemli bir yer tutarken son dönemdeki ekonomik kriz ve enflasyonun seçmen tabanının uzaklaşmasına neden olduğu belirtildi.

AKP'den uzaklaşan bu grupta, yüzde 30 oranında erime olduğu belirtildi.

Emeklilerin ekonomik durumu, artan hayat pahalılığı, emekli maaş artışında yaşanan sorunlar ve 5 bin lira olarak planlanan ikramiyenin 3 bin lirayla sınırlı kalan bayram ikramiyesinin bu olumsuz sonucun nedeni olduğu konuşuldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonun kontrol altına alınmasına ilişkin tarihi sürekli ileri attığı ve seçim vaatlerinin yarattığı sonuçlardan memnun olmadığı söylendi.

Emekli ikramiyesinin 5 bin TL'den 3 bin TL'ye düşürülmesinin nedeni olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın maliyet endişesi ve para politikası üzerindeki olası etkisi gösterildi. AKP'nin emekli ve yaşlı seçmen kitlesinde hoşnutsuzluğa yol açtı.