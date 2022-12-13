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Flaş... Flaş... Erdoğan EYT için ilk kez tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısında emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 18:09
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Flaş... Flaş... Erdoğan EYT için ilk kez tarih verdi

Flaş... Flaş... Erdoğan EYT için ilk kez tarih verdi
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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye afet yönetiminde dünyada örnek gösterilen bir ülke haline gelmiştir. Düzce depreminde 'Devlet nerede?' sorusunu sordurmadık. Sel baskınlarında tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bakanlarımız bölgeye intikal ettiler. Toplam 13 bin 200 dekar tarım arazisinde zarar meydana gelmiştir. Konut, işyeri, araçlarla ilgili zarar tespiti devam ediyor. SGK ve vergi borçları ertelenmiştir, ilk etapta AFAD'dan 20 milyon lira destek gelmiştir. Devletimiz afetzedelerimizin yanında olmayı sürdürecektir. Antalya'ya geçmiş olsun dileklerimi yeniden iletiyorum. "

SORU CEVAP

Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan Zirvesi'nde öne çıkacak başlıklarda hangi aşamaya gelindi?

CEVAP: Bu konuyu Sayın Berdimuhammedov daha önce görüştük, doğal gaz konusunda adımı atmaya yöneliktir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım da bu zirvede bizimle beraber olacak. Görüşmelerimizi yapacağız.

Putin ile görüşmenizde 30 kilometre vurgunuz oldu. Kara harekatıyla ilgili ne söylemek istersiniz?

CEVAP: Bu işin tarihi verilmez fakat Soçi Mutabakatı'nda verilen sözler belli, Sayın Putin'e bunu hatırlattım. 30 kilometrelik bir derinlikte hedefimiz var. Bu alandan teröristlerin tehdidi altında kalıyor. Bu son zamanlarda ciddi manada çoğaldı. Suriye'nin Kuzeyi'nde topraklarımıza yapılan saldırılara sessiz kalmamız mümkün değil. Uyarıyoruz, hatırlatıyoruz ve dost Rusya ile atacağımız adımlar ile kendisinden destekleri de istedik. Asla taviz veremeyiz. Terör tehdidi altında olan ülkemdir, bu nedenle kimseden izin alacak değiliz.

EYT ve Bahçeli görüşmesinin detayları nedir?

CEVAP: EYT'de bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz, ay sonuna kadar karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız

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Salim
13.12.2022 18:25
Sayın başkan2008 bağlama kat sayısındaki değişiklik hak gaspıdır gözden gecirilmesi gerek intibak zammı  
 
Sertaç
13.12.2022 18:18
Dünyanın neresinde 45 yaşında emeklilik var ?  
 
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