Flaş... Flaş... Ermenistan'da darbe girişimi

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla 8 üst düzey komutanı gözaltına aldı.

KAYNAK: İHA
Flaş... Flaş... Ermenistan'da darbe girişimi

Azerbaycan’ın Karabağ’daki başarılı terörle mücadele operasyonun ardından Ermenistan’da darbe planladıkları iddiasıyla çok sayıda komutan gözaltına alındı. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan 8 komutanın kendilerini "Yurtsever Haçlılar" olarak tanımlayan silahlı grupla işbirliği yaptığı ve darbe girişimi için hazırlıklar yaptığı ifade edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, örgüt üyelerinin hükümet üyeleri ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a karşı ideolojik düşmanlık beslediği belirtildi. Operasyonlar sırasında çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği aktarılan açıklamada, “Suç örgütü üyeleri, suçun işlenmesi için telekomünikasyon cihazları, sinyal bozucu cihazlar, araç ve gereçler edinerek kendi rızaları ile önceden koşullar oluşturmak istemişlerdir” denildi.

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PAŞİNYAN "ÖRGÜTLER DARBE PLANLIYOR" DEMİŞTİ

Açıklamada, “Ceza yargılaması çerçevesinde elde edilen yeterli maddi verilere dayanılarak, suç işlediğine dair makul şüphe bulunması durumunda suç örgütünün sekiz üyesi gözaltına alınmış, kamu cezai kovuşturması başlatılmış ve 43. madde uyarınca suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhalefetin sokak eylemleriyle kendisini istifaya davet etmesinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkedeki bazı örgütlerin iktidarını devirmek için “darbe planı” içerisinde bulunduğunu söylemişti.

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