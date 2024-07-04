Flaş... Flaş... Eski bakanın kardeşi emekli hakim evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Flaş... Flaş... Eski bakanın kardeşi emekli hakim evinde ölü bulundu

İstanbul’un Bakırköy’de semtinde oturan eski bakan Fehim Adak’ın kardeşi eski hakim Nedim Adak evinde ölü bulundu. Yapılan incelemeden sonra Adak’ın cenazesi morga kaldırıldı.

İstanbul’un Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Cevizlik Sokakta 3 katlı apartmanın giriş katında meydana gelen olayda, Eski Ticaret, Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları görevini yapan Fehim Adak’ın kardeşi emekli hakim Nedim Adak’a (77) ulaşamayan kızı babasının evine gitti.

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İçeriye giremeyen ve ses gelmediğini fark eden kızı durumu 112 Acil Servise haber verdi. Kızının ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi.

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EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Polisle birlikte içeri giren itfaiye ekipleri Adak’ı banyoda hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, emekli hakim Nedim Adak’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin evde ve cenaze üzerinde gerçekleştirdiği incelemede herhangi bir darp izine rastlanmadı. Nedim Adak’ın cenazesi defin işlemleri yapılmak üzere İBB Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı Küçükçekmece Gasilhanesi Morguna kaldırıldı.

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