Flaş... Flaş... Fatih Altaylı'ya yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı

Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul’daki Filistin yürüyüşünde Tevhid bayrağı açan bir kişiye yumruk atılması sonrası “Eline sağlık” paylaşımı yapmıştı. Altaylı, paylaşımla ilgili hakkında açılan soruşturma sonrası adliyede ifade verdi. Altaylı’yla birlikte Prof. Dr. Celal Şengör de destek olmak için savcılığa geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesi alınan Altaylı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol yasağı getirildi.

NE OLMUŞTU?

DHA'nın yanı sıra Anadolu Ajansı (AA) da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Altaylı hakkında, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından "Tevhid" bayrağı taşıdığı için İsmail Aydemir isimli vatandaşa yumruklu saldırıda bulunan Ege Akersoy için "Eline sağlık" yazdığı paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattığını duyurdu.

AA, ayrıca Altaylı'nın 24 Aralık 2023'te YouTube'da yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan da resen ayrı bir soruşturma başlatıldığını yazdı.