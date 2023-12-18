Flaş... Flaş... Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. tamamlayan ve Avrupa Ligi'ne düşen temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi, bugün çekilen kura ile belirlendi.
Kura töreni, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleşti.
RAKİP SPARTA PRAG
Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Sparta Prag oldu.
Turun ilk maçı 15 Şubat'ta İstanbul'da, rövanşı ise 22 Şubat'ta deplasmanda oynanacak.
İŞTE DİĞER EŞLEŞMELER
Feyenoord-AS Roma
AS Milan-Rennes
Lens-Freiburg
Young Boys-Sporting Lizbon
Benfica-Toulouse
Braga-Karabağ
Galatasaray-Sparta Prag
Shaktar-Marsilya
KONFERANS LİGİ KURALARI 16'DA
Doğrudan son 16 turuna çıkan temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turu sona erdikten sonra 23 Şubat 2024'te yapılacak kura ile belli olacak.
UEFA Konferans Ligi play-off kuraları, TSİ 16.00'da yapılacak.