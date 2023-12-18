Flaş... Flaş... Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden 3. olarak Avrupa Ligi'nde düşen temsilcimiz Galatasaray'ın, play-off turundaki rakibi yapılan kura sonucu belli oldu.