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Flaş… Flaş… Yargıtay Başsavcısı HDP açıklaması yapacak

Anayasa Mahkemesince, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in sözlü açıklama yapması kararlaştırıldı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 15:46
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Flaş… Flaş… HDP kapatma davasında Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin 10 Ocak 2023'te sözlü açıklama yapacak

Flaş… Flaş… Yargıtay Başsavcısı HDP açıklaması yapacak
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Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, 10 Ocak 2023'teki toplantının gündemine HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davayı aldı. Başsavcı Şahin, belirlenen tarihte Anayasa Mahkemesine gelerek, sözlü açıklama yapacak.

Şahin'in açıklamasının ardından belirlenecek günde ise HDP sözlü savunmasını verecek.

15 ÜYENİN 10'UNUN OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLEBİLECEK

Başsavcı Şahin'in sözlü açıklaması ve HDP yetkililerinin sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla, yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetiçisi olamayacak.

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Alperen27
12.12.2022 16:12
böyle akıl olur mu ya suçu partimi işliyor yoksa insanlar mı? bu konuda ciddiyseniz getirin bir Kanun Türk Askerine, Polisine ve vatandaşına karşı suç işleyenler hiçbir şekilde Milletvekili olamamasın  
 
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