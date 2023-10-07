Flaş... Flaş... Hizbullah İsrail sınırına dayandı

Hizbullah bayrağı taşıyan çok sayıda motosikletlinin İsrail sınırına doğru ilerlediği görüldü.

KAYNAK: AA
Flaş... Flaş... Hizbullah İsrail sınırına dayandı

Lübnan Hizbullah'ının Hamas'a desteğini açıklamasının ardından Hizbullah bayrağı taşıyan çok sayıda motosiklet, Lübnan'dan İsrail tarafına doğru ilerlemeye başladı.

HİZBULLAH, HAMAS'I DESTEKLEDİKLERİNİ AÇIKLADI

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu desteklediklerini yazılı bir açıklama ile dünyaya duyurmuştu. Hizbullah'ın yazılı açıklaması, örgüte yakınlığıyla bilinen Al Mayaden televizyonunun internet sitesinde yer almıştı.

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Hamas'ın Gazze Şeridi üzerinden İsrail'e başlattığı operasyon dolayısıyla Filistin direniş gruplarının tebrik edildiği açıklamada, Hamas'ın operasyonunun "İsrail'in devam eden suçlarına ve kutsallara yönelik ihlallerine kararlı bir yanıt" olduğu ifade edildi.

"İSLAM ÜLKELERİ FİLİSTİN'E DESTEK VERMELİ"

Hizbullah, "Arap, İslam ülkeleri ve dünyanın tüm özgür halklarına, Filistin halkı ve onun direniş hareketine destek vermeleri" çağrısında bulundu.

Açıklamada, Hizbullah'ın Filistin sahasındaki gelişmeleri yakından takip ettiği ve Filistinli taraflarla sürekli temas halinde olunduğu aktarıldı. İsrail hükümetinin Filistin direnişinin sahada öğrettiklerinden ders çıkarması gerektiği kaydedilen açıklamada, bunun özellikle İsrail ile normalleşme arayışındaki tüm uluslararası toplum ve İslam dünyasına da bir mesaj niteliğinde olduğu ifade edildi.

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