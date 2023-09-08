Flaş... Flaş... İmamoğlu 100. yıl mesajında Kılıçdaroğlu'na yer vermedi

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen 100. yıl etkinliğine katılmayan Ekrem İmamoğlu'ndan dikkatleri üzerine çekecek bir hamle daha geldi.

Flaş... Flaş... İmamoğlu 100. yıl mesajında Kılıçdaroğlu'na yer vermedi

9 Eylül 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Partisi, 100'üncü yılını kutluyor. CHP'nin 100'üncü yılı etkinlikleri bugün parti genel merkezinde başladı ve 3 gün sürecek.

Etkinlikleri yerinde takip eden gazeteci Orhan Uğuroğlu ismi CHP Genel Başkanlığıyla anılan Özgür Özel’in, CHP milletvekillerinin ve teşkilatların katıldığı dev organizasyonda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılmadığını duyurmuştu.

Bu haber kısa sürede gündem olurken İmamoğlu’ndan çok konuşulacak bir hamle daha geldi. Sosyal medya hesabından CHP’nin 100. yılı için bir kutlama mesajı yayınlayan İmamoğlu partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bu mesajda yer vermedi.

İşte İmamoğlu’nun o paylaşımı

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kuruluşunda ve demokrasi mücadelemizde katkısı olan bütün parti emekçilerimizi saygıyla anıyorum. Yolumuz belli, mücadelemize bugün de destek veren tüm örgütümüze ve halkımıza şükranlarımı sunuyorum.”

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