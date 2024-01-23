Flaş.. Flaş.. İmamoğlu'ndan Başak Demirtaş açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son günlerde HDP’nin eski eş genel başkanı olan ve tutuklu olan Selahattin Demirtaş’ın eşi olan Başak Demirtaş’ın İBB adaylığı hakkında “Halk ister partimiz de uygun görürse düşünebiliriz” açıklamasının gündem olması üzerinde bir gazeteci de İmamoğlu’na bu konu üzerine düşüncelerini sordu.

İmamoğlu konu hakkında “Bir başka partinin aday çıkarıp çıkarmayacağıyla ilgili, bir adayın yorum yapması doğru değil. Bu konu DEM Parti'nin karar vereceği bir konu. Benim yorum yapmamı gerektirecek bir durum değil” açıklamasında bulundu.