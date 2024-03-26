Flaş.. Flaş.. IŞİD’den Putin'e tehdit

Geçtiğimiz hafta, Moskova’da düzenlenen terör saldırısında 139 insan yaşamını yitirmiş, yüzlerce insan da yaralanmıştı. Korkunç saldırıyı üstlenen IŞİD, yakalanan teröristlerin sorgu videolarının sosyal medyada yayınlanmasının sonrasında bir tehdit mesajı yayınladı.

“DİKKAT EDİN”

Söz konusu tehdit mesajında, elinde bıçak tutan bir terörist yer alırken, "Tüm vahşi Ruslara! IŞİD mahkûmlarına işkence etmeyi bırakın. Dikkat edin! Esir kardeşlerimiz için sizden intikam alma fırsatımız olmadığını düşünmeyin.” ifadelerine yer verilirken gerçekleşen saldırıda IŞİD’in mücahitlerinin yapılan her vahşetin cezasını kesebileceğini kanıtladığı ifade edildi.

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD, tehdit mesajının devamında, "Yakalananlara sizin adınıza işkence yapılması ve videolarının yayınlanması, binlerce kardeşine olan kana susamışlığınızı artırıyor. Bu sefer kafanıza öyle bir vuralım ki, Allah'ın izniyle gelecek nesiller sizi hatırlasın ve bu geçmiş acılar ve yaralar unutulsun" denildi.