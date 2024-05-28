Flaş…. Flaş… İsrail yine çadır kampı bombaladı. 21 ölü

İsrail savaş uçakları bir kez daha, Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırları hedef aldı. İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıda, 21 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail savaş uçakları bugün Gazze’nin Refah kentindeki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırı sonucunda birçok çadır tamamen yıkıldı. İsrail ordusunun hedef aldığı bölgenin, Mavasi'de Filistinlilerin çadır kurduğu alan olduğu kaydedildi.

BİR SALDIRI DAHA OLMUŞTU

İsrail savaş uçakları aynı bölgeye 27 Mayıs günü bombalı bir saldırı gerçekleştirmiş ve saldırı sonucunda 45 Filistinli yaşamını yitirirken, 249 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybeden kişilerden 23’ünün kadın, çocuk ve yaşlılar olduğu açıklanmıştı.

Düzenlenen bu saldırı, dünya çapında tepkilere yol açmış, İsrail ise tepkilerin odağı haline gelmişti.

Saldırının ardından İsrail Parlementosu’nda konuşan İsrail Başbakanı Binyamöin Netanyahu, saldırıya ilişkin “trajik bir hata” ifadesini kullandı ve “Her hedefe ulaşılmadan savaşı sona erdirme niyetinde değilim” dedi.

İsrail medyası, bugün İsrail tanklarının ilk defa Refah kentine girdiğini açıklamıştı. İsrail merkezli "Ynet" haber sitesinin görgü tanıklarına dayandırdığı haberde, tanklar, El Avde Camii yakınında konuşlanırken bir camiyi de hedef aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Refah kent merkezinde bulunan bir camiden dumanların yükseldiği fark edilirken insansız hava araçlarına ait sesler de duyuldu.