Flaş…. Flaş… İsrail yine çadır kampı bombaladı. 21 ölü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş…. Flaş… İsrail yine çadır kampı bombaladı. 21 ölü

İsrail, Refah kentinde bulunan çadır kampa saldırı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen saldırıda, 21 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail savaş uçakları bir kez daha, Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırları hedef aldı. İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıda, 21 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail savaş uçakları bugün Gazze’nin Refah kentindeki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırı sonucunda birçok çadır tamamen yıkıldı. İsrail ordusunun hedef aldığı bölgenin, Mavasi'de Filistinlilerin çadır kurduğu alan olduğu kaydedildi.

263582.jpg

BİR SALDIRI DAHA OLMUŞTU

İsrail savaş uçakları aynı bölgeye 27 Mayıs günü bombalı bir saldırı gerçekleştirmiş ve saldırı sonucunda 45 Filistinli yaşamını yitirirken, 249 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybeden kişilerden 23’ünün kadın, çocuk ve yaşlılar olduğu açıklanmıştı.

Düzenlenen bu saldırı, dünya çapında tepkilere yol açmış, İsrail ise tepkilerin odağı haline gelmişti.

Saldırının ardından İsrail Parlementosu’nda konuşan İsrail Başbakanı Binyamöin Netanyahu, saldırıya ilişkin “trajik bir hata” ifadesini kullandı ve “Her hedefe ulaşılmadan savaşı sona erdirme niyetinde değilim” dedi.

263583.jpg

İsrail medyası, bugün İsrail tanklarının ilk defa Refah kentine girdiğini açıklamıştı. İsrail merkezli "Ynet" haber sitesinin görgü tanıklarına dayandırdığı haberde, tanklar, El Avde Camii yakınında konuşlanırken bir camiyi de hedef aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Refah kent merkezinde bulunan bir camiden dumanların yükseldiği fark edilirken insansız hava araçlarına ait sesler de duyuldu.

d05i1dtcskyjsamsd4-kna.webp

israil-refah-aa.webp

netanyahu.webp

İlgili Haberler
Flaş… Flaş… İrlanda ve Norveç Filistin’i resmen tanıdı
Flaş… Flaş… İspanya Filistin Devleti’ni resmen tanıdı
BM'den İsrail'in Refah'taki kamp saldırısına ilişkin çağrı
BM'den İsrail'in Refah'taki kamp saldırısına ilişkin çağrı
Son Haberler
Erman Toroğlu 'pembe' dedi ortalık karıştı. Galatasaraylılar çok kızdı Spor
Erman Toroğlu 'pembe' dedi ortalık karıştı. Galatasaraylılar çok kızdı
Türk kızı artistik yüzmede rakiplerini ezerek birinci oldu. Yobazlara kötü haber Spor
Türk kızı artistik yüzmede rakiplerini ezerek birinci oldu. Yobazlara kötü haber
Ehliyet sınavına düzenekle giren kadın polislerden kaçamadı Yerel Haberler
Ehliyet sınavına düzenekle giren kadın polislerden kaçamadı
İYİ Parti'de istifa eden vekil geri dönüyor Siyaset
İYİ Parti'de istifa eden vekil geri dönüyor
Samsun'da göçmen kaçakçılığına 1 tutuklama Yerel Haberler
Samsun'da göçmen kaçakçılığına 1 tutuklama
Uyuşturucu tacirine ceza yağdı Yerel Haberler
Uyuşturucu tacirine ceza yağdı
İbrahimoviç yeşil sahalara dönüyor Spor
İbrahimoviç yeşil sahalara dönüyor