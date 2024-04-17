Flaş… Flaş… Kapadokya'da balon turları için flaş karar

Turistlerin Kapadokya'nın ilginç manzarasını kuşbakışı izlemesine olanak sunan sıcak hava balon turu, bölgede zaman zaman şiddetini artıran rüzgar nedeniyle ertelendi.

Meteoroloji verilerine göre, rüzgar hızı saatte 27 kilometreye kadar çıkabiliyor ve bu durumun yarın da devam etmesi bekleniyor. Ancak, hava koşullarının düzelmesiyle birlikte, balon turlarının 19 Nisan Cuma günü itibariyle yeniden başlaması planlanıyor.

Bölgedeki balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen uygun hava koşullarında izin verildiğinde gerçekleştirilebiliyor. Bu, hem turistlerin güvenliğini sağlamak hem de Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerinin keyfini çıkarabilmeleri için önemlidir.