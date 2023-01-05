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MHP'li eski Başkan Gizem Memioğlu evinde ölü bulundu

Flaş… Flaş… Kastamonu'da eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı 41 yaşındaki Gizem Memioğlu evinde ölü bulundu.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 15:45
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Flaş… Flaş… Kastamonu'da MHP eski Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu evinde ölü bulundu

MHP'li eski Başkan Gizem Memioğlu evinde ölü bulundu
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Edinilen bilgilere göre, eski Milliyetçi Hareket Partisi Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu (41), kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine eve gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Memioğlu’nun cenazesi morga kaldırıldı.Memioğlu’nun ölüm sebebi ise yapılacak otopsi incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

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Adalet adalet
5.01.2023 16:34
Bahçeli anayasa mahkemesine, barolara, Türk Tab birliğine kapatılsın diyordu. Şimdi esas hdp ve mhp kapatılmalı. Bir yarari da yok zaten! Bütün haksızlıklar, hukuksuzluklar.  
 
Selman
5.01.2023 16:28
HDP ve MHP kapatılmalı etnik köken sömürücü parti  
 
Zafer k
5.01.2023 16:12
Yüzde 5lik azınlıklar ülkeyi yonetiyor  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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