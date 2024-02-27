Flaş.. Flaş.. Kılıçdaroğlu Erdoğan’a açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandı

Kaynak: Haber Merkezi Ramazan Süzen
Flaş.. Flaş.. Kılıçdaroğlu Erdoğan’a açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandı
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açtığı 5 kuruş değerindeki tazminat davasını kazandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı olan Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandığını duyurdu.

Çelik, yaptığı açıklamada, “Recep Tayyip Erdoğan'ın 01.06.2022 tarihli (TBMM Grup toplantısında) konuşmasında savurduğu hakaretler nedeniyle açmış olduğumuz "5 Kuruşluk dava" sonuçlandı.” İfadelerine yer verdi ve mahkemenin, Erdoğan’a ait sözler, hakaret ve iftira kapsamında bulduğunu aktardı.

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