Flaş.. Flaş.. Kılıçdaroğlu Erdoğan’a açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı olan Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandığını duyurdu.

Çelik, yaptığı açıklamada, “Recep Tayyip Erdoğan'ın 01.06.2022 tarihli (TBMM Grup toplantısında) konuşmasında savurduğu hakaretler nedeniyle açmış olduğumuz "5 Kuruşluk dava" sonuçlandı.” İfadelerine yer verdi ve mahkemenin, Erdoğan’a ait sözler, hakaret ve iftira kapsamında bulduğunu aktardı.